أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهته أمام الأهلي، التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

أيمن يونس: الزمالك استحق ركلة جزاء أمام الأهلي والأحمر حالفه الحظ

وقال يونس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، إنه لا يرغب في التركيز على الأخطاء التحكيمية، لكنه أشار إلى وجود مخالفة لصالح الزمالك في إحدى الكرات المشتركة بين مروان عطية وشيكو بانزا.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن مروان عطية دفع لاعب الفريق الأبيض ولمس الكرة بيده، معتبرًا أن اللقطة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، إلا أن حكم اللقاء قرر استمرار اللعب دون احتساب مخالفة.

وفي سياق آخر، انتقد يونس أداء الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حالفه الحظ في حسم القمة، خاصة في الهدف الأول، وكذلك الهدف الثاني الذي جاء في وقت كان فيه الزمالك يحاول العودة إلى المباراة ويكثف ضغطه على منافسه.