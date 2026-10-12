محمد عادل: حكم مباراة القمة متواضع فنيا

علَقَ الحكم الدولي السابق محمد عادل، على أداء السلوفيني رادي أوبيرونوفيتش، حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما محمد هاني ومنصف بقرار، ليحسم المارد الأحمر القمة ويعتلي صدارة الدوري برصيد 16 نقطة.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الحكم السلوفيني رادي أوبيرونوفيتش، متواضع فنياً، واختياره من الأساس لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي كان قراراً خاطئاً من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، بالإضافة إلى أنه يعاني من زيادة الوزن بشكل كبير وهذا أثر سلباً على إدارته للمباراة.

وتابع: الحكم السلوفيني رادي أوبيرونوفيتش، تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك، بعدما تعرض للدفع من المغربي أشرف داري مدافع الأهلي، وكان عليه مراجعة اللعبة مع حكم تقنية الفيديو، كما أنه ارتكب العديد من الأخطاء خلال المباراة، ولو كانت المباراة بإدارة طاقم تحكيم مصري، لخرجت بشكل أفضل.