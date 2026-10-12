لجنة الحكام تكشف موقفها من شكوى الزمالك ضد حكم مباراة القمة

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام مصير شكوى الزمالك بسبب التحكيم في مباراة القمة أمام الأهلي التي أقيمت امس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحاته: مصير شكوى الزمالك، اتحاد الكرة سيعرضها علينا، ونحن سنقول رأينا فيها ولسنا ضد احد وسيكون هناك رد على الشكوى.

وواصل : نحن لا نضمن أداء الحكم الأجنبي ونتحمل مسوؤليه الحكام المصريين لأننا ندير هنا ، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الذي حكم الموسم قبل الماضي، عمل مشاكل كثيرة وكان غير موفق تماماً وناس تتسائل لماذا لم ياتى مرة أخرى كيف استعين بحكم عمل مشاكل وأخطاء كثير؟.

من جانبه قال الاعلامي هاني حتحوت: المعايير في التحكيم في كرة القدم بتختلف، أنا مقدرش اجيب حكم أجنبي اقوله حكم بمعايير الدوري المصري أو غير طريقة تحكيمك لان ده مش بيحصل.