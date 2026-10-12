شوبير يرد على بيان الزمالك: حكم مباراة القمة لم يلجأ للفار لعدم وجود لقطات تستدعي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير بيان مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص حكم مباراة القمة أمام الغريمم التقليدي الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر.

وقال أحمد شوبير: "مباراة الأهلي والزمالك مش وحشة كان فيه هجوم وفيه فرص للفريقين وفيه خطورة للفريقين والطاقم السلوفيني لم يلجأ إلى تقنية الفيديو الفار وبكل صراحة لم تكن هناك أي لقطات تستدعي العودة إلى تقنية الفيديو".

وتابع شوبير: "بخصوص بيان نادي الزمالك لاتحاد الكرة ضد لجنة الحكام بسبب الظلم الذي تعرض له الفريق من الحكم السلوفيني، أنا هكون أمين جدا هذا بيان لإرضاء الجماهير ومحدش يزعل مني".

وختم شوبير: "الهزيمة واردة والفوز وارد بوضوح شديد جدا، ووجهة نظر نادي الزمالك محدش هيكلم عليها لإن كل واحد من حقه يقول وجهة نظره ويدافع عنها، لكن الحكم أوبرينوفيتش ده رقم واحد في سلوفينيا ودي دولة مش مجهولة وحكم نهائي كأس العالم 2026 كان من سلوفينيا".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك عقب نهاية مباراة القمة بيانا يعلن فيه عن تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد لجنة الحكام بسبب اختيار الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش لإدارة مباراة القمة.