الزمالك يشكو مخرج مباراة القمة أمام الأهلي

تقدم نادي الزمالك بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد وليد فاروق، مخرج لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك نظرًا لتعمده فتح الصوت أثناء هتافات مسيئة من جماهير الأهلي ضد نادي الزمالك وجماهيره عند نهاية المباراة، وهو ما كان واضحًا للجميع عبر القناة الناقلة.

وكان هناك تعمد في إظهار الصوت بوضوح، دون مراعاة الذوق العام، خاصة أن هذه الهتافات دخلت جميع البيوت، بما يعكس أمرًا لا يعبّر عن طبيعة المجتمع المصري والأخلاق التي يجب التعامل بها.

الأهلي يوسع الفارق مع الزمالك في سجل الانتصارات التاريخية

واصل النادي الأهلي تعزيز تفوقه التاريخي على غريمه التقليدي الزمالك، بعدما حسم مواجهة القمة بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليضيف انتصارًا جديدًا إلى سجله في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وحملت مواجهة 11 أكتوبر الرقم 133 في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك ببطولة الدوري، ورفع الفريق الأحمر عدد انتصاراته إلى 53 فوزًا، مقابل 29 انتصارًا للفريق الأبيض، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل.

وسجل محمد هاني والمهاجم الجزائري منصف بقرار هدفي الأهلي في اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 177 هدفًا في تاريخ مواجهات القمة بالدوري، مقابل 118 هدفًا سجلها الزمالك.

وعلى مستوى جميع البطولات، وصل عدد المواجهات بين القطبين إلى 245 مباراة، حقق الأهلي خلالها 109 انتصارات، مقابل 56 فوزًا للزمالك، فيما حسم التعادل 80 مواجهة. وسجل الأهلي 371 هدفًا في تلك المباريات، بينما استقبلت شباكه 254 هدفًا.

ومنح الفوز الأهلي ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز، الذي يمتلك 15 نقطة قبل مواجهته أمام سيراميكا مساء الاثنين.