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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير تحكيم تركي: لا توجد ركلة جزاء للزمالك في لقطتي داري ومروان

مباراة القمة
مباراة القمة
يارا أمين

أكد الحكم التركي السابق سيركان شينار عدم أحقية الزمالك في الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي، في مباراة القمة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال سيركان شينار، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «لا توجد ركلة جزاء، إنها احتكاكات بسيطة ولا ترتقي لاحتساب شيء».

وأضاف الحكم التركي، عن لقطة مروان عطية وشيكو بانزا: «رغم اتكاء مروان على ظهر شيكو بانزا، إلا أن لاعب الزمالك لم يفقد توازنه في نفس موضع سقوط الكرة، لأنها بالفعل كانت خلفه، بل قفز باتجاهها وبالغ في إظهار تأثير الدفع البسيط».

وتابع: «الدليل أنه لمس الكرة بيده قبل سقوطه على الأرض مباشرة، وهذا يؤكد أن قفزته في موقعه الأول أثناء الدفع لم تكن المكان المناسب للوصول إلى الكرة وتسجيل الهدف».

وعن لقطة شيكو بانزا وأشرف داري، قال سيركان شينار: «شيكو بانزا يسقط بشكل مبالغ فيه أيضًا، والثنائي كانا في صراع على الكرة، وشيكو بانزا تعمد تصدير ظهره للمدافع، الذي ركز نظراته طوال اللعبة على الكرة المعلقة في السماء ويرغب في الوصول إليها».

وأوضح: «المدافع في هذه اللعبة لم يستخدم يديه من أجل ارتكاب مخالفة، بقدر ما كان يحاول حماية نفسه من المهاجم الذي يعود بكامل قوة جسده للخلف، وقد يرتكب مخالفة دون أن يشعر».

واختتم الحكم التركي تصريحاته قائلًا: «أنا أؤيد قرار استمرار اللعب وعدم احتساب مخالفة في اللعبتين».

سيركان شينار الزمالك الأهلي مباراة القمة cbc مروان عطية

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