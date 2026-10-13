أضا ينتقد مخرج لقاء القمة: جانبه الصواب في بعض اللقطات



كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تقدم نادي الزمالك بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد وليد فاروق، مخرج مباراة القمة التي جمعت الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، بسبب طريقة التعامل مع هتافات جماهير الأهلي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.



وأوضح محمد طارق أضا عبر برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، أن شكوى الزمالك جاءت اعتراضًا على فتح الصوت بشكل واضح أثناء هتافات اعتبرها النادي مسيئة للقلعة البيضاء وجماهيرها، وذلك مع نهاية المباراة.

وأكد أن هذه الهتافات ظهرت عبر القناة الناقلة ووصلت إلى المشاهدين في مختلف المنازل، وهو ما دفع النادي للتحرك رسميًا أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار محمد طارق أضا إلى أن وليد فاروق يُعد من المخرجين الكبار، لكنه جانبه الصواب في بعض اللقطات مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تتطلب قدرًا أكبر من الحرص.