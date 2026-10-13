الزمالك: عبد الناصر محمد يمتلك خبرات كبيرة ولا مشكلة في رئاسته للبعثة

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن ملف كرة القدم بالنادي أصبح حاليًا في يد حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وحسين السيد، عضو المجلس، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في تولي عبد الناصر محمد رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى رواندا.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن عبد الناصر محمد يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للقيام بهذه المهمة.

وفي سياق آخر، كشف أن حسام الزناتي لا يزال المرشح الوحيد لتولي منصب المدير الرياضي، مؤكدًا أنه لم يتم تعيينه رسميًا حتى الآن.