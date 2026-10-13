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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: عبد الناصر محمد يمتلك خبرات كبيرة ولا مشكلة في رئاسته للبعثة

عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
يارا أمين

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن ملف كرة القدم بالنادي أصبح حاليًا في يد حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وحسين السيد، عضو المجلس، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في تولي عبد الناصر محمد رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى رواندا.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن عبد الناصر محمد يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للقيام بهذه المهمة.

وفي سياق آخر، كشف أن حسام الزناتي لا يزال المرشح الوحيد لتولي منصب المدير الرياضي، مؤكدًا أنه لم يتم تعيينه رسميًا حتى الآن.

الزمالك عبد الناصر محمد ماهر غريب نادي الزمالك حسين لبيب الإعلامية سهام صالح حسام الزناتي

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