مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء أثناء استخدام الغسالة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بأعمال الغسيل داخل منزلها بقرية المسيد التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوفاة ربة منزل عقب تعرضها لصعق كهربائي أثناء استخدامها غسالة كهربائية بمنزلها في قرية المسيد.

وتبين من المعلومات الأولية مصرع عائشة خير 55 عامًا،و جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى مكان الواقعة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة واستخراج تصريح الدفن.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.