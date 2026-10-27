رسالة توماس توخل لهاري كين بعد فوزه بالكرة الذهبية

نشرت الإعلامية ريهام حمدي رسالة المدرب الألماني توماس توخل، عقب تتويج النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«توماس توخل: "تهانينا هاري، تستحق الكرة الذهبية منذ زمن نفدت مني الكلمات لوصف أدائك، وسعيد بأن عالم كرة القدم اعترف أخيراً بما تقدمه. أن تصبح أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ 25 عاماً يجعلها أكثر تميزاً، ونحن محظوظون

و أضاف : بوجودك قائدنا لنا. أعلم أنك ستحتفل بهذه اللحظة مع أحبائك، ثم تعود لما تجيده أكثر من أي شيء آخر.. تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات."»

حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الإثنين، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية «بالون دور» في نسخته الـ 70 التي نظمتها مجلة «فرانس فوتبول»، والذي استثنائيًا أقيم خارج باريس احتفلاً بمرور 70 عاماً على انطلاق الجائزة الأبرز عالمياً. وجاء الحفل حافلاً بالمفاجآت السارة واللحظات التاريخية

وفي الحدث الأبرز توج النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، ليكون أول لاعب إنجليزي يحقق هذه الجائزة المرموقة منذ 25 عاماً (تحديداً منذ تتويج مايكل أووين في عام 2001). وحصد كين الجائزة متفوقاً على كوكبة من نجوم القمة بفضل موسمه الاستثنائي وغزارته التهديفية الهائلة التي بلغت 73 هدفاً برفقة فريقه ومنتخب إنجلترا، كما ظفر بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف.