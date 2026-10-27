بركات وسعد سمير يشيدان بالمخطط العام لفرع الأهلي في المنصورة الجديدة

استعرض محمد بركات وسعد سمير المخطط العام لفرع النادي الأهلي في المنصورة الجديدة، وأبديا إعجابهما بالتصميم، مؤكدين أنه مبهر ويليق بجماهير القلعة الحمراء، في إطار خطط النادي للتوسع وتطوير منشآته الرياضية والخدمية.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام مودرن سبورت

ويدخل الأهلي المباراة بطموح استعادة الانتصارات المحلية وتصحيح المسار، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في مواجهة فقد خلالها الفريق نقطتين مهمتين، وهو ما زاد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، والعمل على تحسين الأداء الجماعي للفريق، إلى جانب استعادة الثقة وتقديم مستوى قوي يساعده على مواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مواجهة مودرن سبورت بأهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، في ظل سعي اللاعبين إلى مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق على مراكز المقدمة في جدول ترتيب المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُحدد تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث المعلن من القناة.

ويتطلع الأهلي إلى حصد النقاط الثلاث أمام مودرن سبورت، من أجل استعادة التوازن ومواصلة مشواره في الدوري بصورة أفضل، في مباراة ينتظر أن تشهد رغبة كبيرة من الفريق الأحمر في تقديم أداء مقنع وتحقيق الفوز.