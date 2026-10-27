غير حقيقية.. عمرو الدردير يوضح حقيقة واقعة شيكو بانزا

كشف الإعلامى عمرو الدردير، ، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن واقعة شيكو بانزا، مؤكداً عدم صحتها.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«واقعة شيكو بانزا غير حقيقية والنادي سوف يحتفظ بحقه القانوني ضد من روجوا للشائعات

وتأتي هذه الأنباء في ظل الجدل المثار حول ما تردد بشأن رحلة الزمالك إلى رواندا، وسط ترقب لموقف إدارة النادي من الواقعة، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات تجاه اللاعب، في انتظار اتضاح التفاصيل بشكل رسمي.

على جانب آخر، يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.