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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يواصل الصعود.. وخبير: الأوقية تسجل 4060 دولارًا وعيار 21 عند 6390 جنيهًا

الذهب
الذهب
محمد كمال

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب شهدت تحركات صعودية سريعة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتغيرات السوق العالمية والعوامل المحلية، موضحًا أن سعر الأوقية تراجع إلى أقل من 4000 دولار خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع بأكثر من 65 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 6390 جنيهًا

وأضاف فرج، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن صعود الذهب عالميًا جاء بالتزامن مع تراجع خام برنت إلى نحو 116 دولارًا، وهو ما منح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من خسائره، إلى جانب تأثير محادثات السلام في المنطقة على تحركات الأسعار.

وأوضح أن سعر أوقية الذهب سجل نحو 4060 دولارًا، في ظل استمرار التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تأثرت كذلك بالارتفاعات المتتالية في سعر الدولار.

وأشار خبير صناعة الذهب والمجوهرات إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى نحو 6390 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5477 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51600 جنيه.

وأكد فرج أن السعر العالمي للأوقية يمثل العامل الرئيسي في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب تأثير سعر الدولار محليًا، موضحًا أن متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية تظل ضرورية لفهم اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب الذهب ناجي فرج عيار 21 سعر الدولار

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