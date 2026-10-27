خبير ذهب: توقعات بتسجيل الأوقية 6 آلاف دولار في الربع الأول من 2027

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن بعض التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية تشير إلى إمكانية وصول سعر أوقية الذهب إلى 6000 دولار خلال الربع الأول من عام 2027، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأضاف فرج، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التوقعات ترتبط بحركة الذهب عالميًا والتطورات الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن تجاوز الأسعار مستويات جديدة قد يصاحبه صعود إضافي، وفقًا لاتجاهات السوق والعوامل المؤثرة فيها.

وأشار إلى أن سعر الأوقية سجل نحو 4060 دولارًا، بعدما هبط إلى أقل من 4000 دولار خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع بأكثر من 65 دولارًا، بالتزامن مع تراجع خام برنت ومحادثات السلام في المنطقة.

وأوضح خبير صناعة الذهب والمجوهرات أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بصورة أساسية بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 6390 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5477 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 51600 جنيه.

وفيما يتعلق بقرار الشراء أو البيع، ربط فرج توقعاته بتحركات السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التغيرات العالمية، إلا أن بلوغ الذهب مستويات سعرية أعلى يظل توقعًا وليس نتيجة مؤكدة.

وتعكس هذه التوقعات أهمية متابعة تطورات الأسواق العالمية وسعر الدولار قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في الذهب، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار قابلة للصعود والهبوط وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية.