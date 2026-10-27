حسام بدراوي: المعلم جوهر العملية التعليمية.. والمفروض يكون من أعلى الفئات أجرا في الدولة

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أهمية تطوير الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وتعزيز التواصل بين النواب والمواطنين، مشيرا إلى أنه يقترح تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية، بينهم شخصية مدنية وأخرى عسكرية وسيدة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مع احترامي للأكاديمية العسكرية، متبقاش شرط لتأهيل رئيس الجمهورية، ده عيب، أنا معتقدش الرئيس يقصد كده، أنا وجهة نظري بعد اللي قاله الرئيس السيسي أعين 3 نواب لرئيس الجمهورية: واحد مدني، وواحد عسكري، وواحدة ست».

وأضاف: «العمل الحزبي المتواصل مع الجمهور ورجل الشارع، وانتخابات محلية، وفرصة تكون الانتخابات البرلمانية معبرة عن رأي الشارع، أنا عايز راجل الشارع يكون عارف النائب بتاعه، لكن لو سألت حد مش هيعرف».

وأوضح: «النائب مش بيحاسب الحكومة على أخطائها، شغل النائب أنه يسأل الحكومة، كل العالم بيستدين عشان يعمل مشاريع، لما أداينت الحركة السياسية بقيت مكبلة بالدين الخارجي، ومصر تملك موارد بشرية جبارة، عندنا 60 مليون تحت سن الـ30 سنة».

وتابع: «مصر دولة المفروض إنها دولة غنية، نفذت مشروعات طاقة متجددة عالية، وعندنا قوة بشرية جبارة، وإدارة البلد هي التي تحاسب».

