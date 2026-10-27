محمد عبود يكشف حظوظ نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية: هيسرقها

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ اللغة العبرية والدراسات الإسرائيلية، تفاصيل الانتخابات الإسرائيلية، موضحًا أن بنيامين نتنياهو يشعر بالخطر، وأن حملته تشكو باستمرار من التصويت العربي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عرب 48 يشاركون في الانتخابات ضد نتنياهو، وكأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم.

ولفت إلى أن نتنياهو يخاطب أنصاره قائلًا: «انزلوا حتى لا تقوم دولة فلسطينية، وانزلوا كي تبقى إسرائيل»، موضحًا أن أحد حلفاء نتنياهو بكى في وسائل الإعلام، وقال إن حكم اليمين أصبح في خطر.

واستطرد الدكتور محمد عبود، أستاذ اللغة العبرية والدراسات الإسرائيلية، أن المعركة صعبة للغاية، وهو ما دفع نتنياهو إلى المطالبة بمد التصويت حتى ينزل أنصاره للمشاركة، في حين يرفض منافسوه هذه الدعوة.

وأردف أنه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يحاول حزب الليكود سرقة الانتخابات الحالية من خلال طرح شعار «أنا أو الفوضى»، مشيرًا إلى أن نتنياهو استطاع الفوز بالطريقة ذاتها في عام 2015.

وواصل أن جميع المؤشرات تشير إلى خسارة نتنياهو الانتخابات الإسرائيلية، وأنه يفكر في تشكيل حكومة تصريف أعمال حال خسارته، موضحًا أن حالته الصحية، وفقًا لما يتردد، ليست جيدة، وأن هناك أنباءً تشير إلى إصابته بالسرطان.

واختتم بأن إسرائيل تشعر بأن صورتها تأثرت أمام العالم، في ظل الحروب المفتوحة على عدة جبهات، مثل إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية، إلى جانب الوعود الكثيرة التي لم ينجح نتنياهو في تحقيقها.