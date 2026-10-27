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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيول على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أمطار
أمطار
هاني حسين

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”: "الأمطار تتساقط على مناطق في سيناء وجنوب البحر الأحمر وتتشكل بعض السيول على عدة مناطق في جنوب سيناء وخليج العقبة ".

وتابعت: "مناطق من حلايب وشلاتين تتواجد بها امطار غزيرة وقد تتشكل سيول ومازالت فرص سقوط الامطار مستمرة غدا في البحر الأحمر ".

واكملت منار غانم :" أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء ".

ولفتت غانم: "نحذر من الفارق الكبير بين درجات الحرارة في فترات النهار والليل وفي فترة الليل تنخفض درجات الحرارة لـ 18 درجة مئوية ". 

الأرصاد الطقس امطار سيول اخبار التوك شو

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