سيول على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.
وقالت غانم في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”: "الأمطار تتساقط على مناطق في سيناء وجنوب البحر الأحمر وتتشكل بعض السيول على عدة مناطق في جنوب سيناء وخليج العقبة ".
وتابعت: "مناطق من حلايب وشلاتين تتواجد بها امطار غزيرة وقد تتشكل سيول ومازالت فرص سقوط الامطار مستمرة غدا في البحر الأحمر ".
واكملت منار غانم :" أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء ".
ولفتت غانم: "نحذر من الفارق الكبير بين درجات الحرارة في فترات النهار والليل وفي فترة الليل تنخفض درجات الحرارة لـ 18 درجة مئوية ".