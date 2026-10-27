حملة مسائية بالقصير على محلات اللحوم والأسماك والمخابز.. ورصد مخالفات صحية وتموينية

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر حملة رقابية مسائية على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والسوبر ماركت والمخابز، أسفرت عن تحرير محضري نظافة، ورصد حالة عدم وجود شهادة صحية، إلى جانب ضبط محلين يعملان دون ترخيص.

متابعة ميدانية بتوجيهات محافظ البحر الأحمر

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والقانونية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقاد الحملة عابدين سعيد، سكرتير مدينة القصير، بمشاركة لجنة ضمت ممثلين عن الجهات المعنية، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التي تتعامل مع السلع الغذائية.

11 جهة تشارك في الحملة الرقابية

وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات تراخيص المحال العامة، والبيئة، والحوكمة، والإدارة الصحية، والطب البيطري، والتموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل، والإدارة الزراعية.

واستهدفت الحملة مراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتأكد من توافر الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إلى جانب متابعة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

محاضر نظافة ورصد مخالفات الترخيص

وأسفرت أعمال المرور الميداني عن تحرير محضري نظافة، ورصد حالة عدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى اكتشاف محلين يعملان دون ترخيص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وأكد اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، استمرار الحملات الرقابية والجولات الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض من السلع الغذائية.