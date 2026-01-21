قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي: ملتزمون بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وتجميد عضوية الكنيست

اليماحي خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي
اليماحي خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي
الديب أبوعلي

عقدت اليوم لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة فلسطين، وحضور السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومشاركة أعضاء اللجنة، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، في إطار متابعتها لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن دعم القضية الفلسطينية يظل أولوية مطلقة للبرلمان العربي، وأن أي محاولات لصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية لن تنجح، مشددًا على أن فلسطين ليست ملفًا عابرًا أو قضية يمكن تأجيلها، بل هي البوصلة التي توجه كل تحركات البرلمان السياسي والبرلماني، مشددًا على أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل حرب إبادة مكتملة الأركان، مع استمرار خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين، وفرض حصار وتجويع قسري يخالف القانون الدولي، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان وفشل أي محاولات لوقف النار.

وحذر اليماحي، من تصعيد كيان الاحتلال في الضفة الغربية، وتحويلها إلى "غزة ثانية" عبر القتل الميداني، وفرض العقاب الجماعي، والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتهجير السكان، مستنكرًا إرهاب المستوطنين المتطرفين وتصعيد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على المدنيين والممتلكات، مجددًا التزام البرلمان العربي بمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم، ودعم تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، ووضع المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب الدولية، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها  مدينة القدس، موجهًا تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني على صمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان، ومؤكدًا استمرار البرلمان العربي في حشد الدعم السياسي والقانوني والبرلماني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان استمرار طرح قضيته في وسائل الإعلام الدولية والعربية.

من جهته، أعرب السفير مهند العكلوك، في كلمته عن بالغ شكر وتقدير الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والقيادة الفلسطينية، لمحمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء البرلمان العربي، تقديرًا لجهودهم الصادقة والمستمرة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مراحله، وأن التحديات الحالية تتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. مؤكدًا على دور البرلمان العربي في تعزيز الضغط السياسي والقانوني والدبلوماسي على المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، البرلمان العربي إلى تبنّي توصيف قانوني واضح لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتماد تسمية رسمية للجريمة، وتخصيص يوم لإحياء ذكرى ضحاياها، بما يضمن محاسبة مرتكبيها وإلحاق العار والعقوبات بقادة كيان الاحتلال.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أن فلسطين ستظل في صدارة اهتمام البرلمان العربي والبوصلة التي لا تنحرف مهما تعقد المشهد السياسي وتعددت الأزمات، واعتمدت اللجنة عدد من التوصيات والقرارات المهمة التي سيتم رفعها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي لاعتمادها ضمن التحركات القادمة لدعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة.

https://youtu.be/0nmPG_o0GVg

https://youtu.be/4x6rP8lhayc

البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي القضية الفلسطينية السفير مهند العكلوك فلسطين دولة فلسطين جامعة الدول العربية الأراضي الفلسطينية المحتلة قطاع غزة الضفة الغربية محمود عباس الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين قادة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي الإبادة الجماعية الاختفاء القسري التجويع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

محمد فراج وفاتن سعيد

محمد فراج وفاتن سعيد من كواليس مسلسل «أب ولكن» في رمضان 2026

محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية «صح صح» مع لارا ترامب قبل طرحها

عصام عمر وجيهان الشماشرجى

عصام عمر يشارك كواليس «بطل العالم» على أنغام ليه بنخبى ومش بنقول

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد