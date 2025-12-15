أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2025، فيما شهدت استقرار في السوق المحلي، إذ خفضت غالبية الشركات أسعارها خلال نوفمبر الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا

سجلت أسواق الحديد العالمية تباينًا محدودًا في الأسعار خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2025، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

ارتفعت أسعار الخردة عند 369 دولارا / طن مقارنة بـ 368 دولارا / طن بزيادة قدرها دولار واحد مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغت أسعار خام الحديد نحو 104 دولارات / طن مقارنة بـ 106 دولارات / طن ، سعر الأسبوع الماضي بانخفاض 2 دولار.

أما أسعار البليت بلغت 432–442 دولارًا للطن FOB روسيا، دون تغيير أسبوعي

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 495 – 510 دولارات / طن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، علي انخفاضات شهر نوفمبر الماضي البالغة 10% في سعر الطن وهي الأكبر منذ العام الجاري، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الإثنين نحو 35.700 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 33 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 34.505 جنيهات.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 35.500 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 35.000 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 34.250 جنيها من شركة الكومي.

وصل سعر الطن نحو 34.000 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 34.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 34 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 33.000 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.