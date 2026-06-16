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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة جريئة.. ريهام حجاج نثير الجدل فى أحدث ظهور لها

ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة ريهام حجاج..

 

تألقت ريهام بإطلالة جريئة مرتدية ست كروهات من قطعتين توب مكشوف البطن و جيب.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها ريهام حجاج صور ريهام حجاج إطلالة ريهام حجاج

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إطلالة جريئة.. ريهام حجاج نثير الجدل فى أحدث ظهور لها

ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها

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