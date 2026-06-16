تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تصدر مسلسل فل على ورد و ياسمين تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تحدثه عن مرض سرطان الدم و أعراضه .

ويعد سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز الليمفاوي ،و توجد أنواع عديدة من سرطان الدم بعض أشكال اللوكيميا أكثر شيوعًا عند الأطفال، وتحدث أشكال أخرى من سرطان الدم في الغالب عند البالغين.

ويشمل سرطان الدم عادةً كرات الدم البيضاء؛ حيث أن كرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في جسمك لمكافحة العدوى، وهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياجات الجسم.

أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

1- كدمات أو نزيف متكرر بدون سبب

2- إرهاق شديد طوال الوقت

3- التهابات متكررة وضعف المناعة

4-فقدان وزن بشكل غير مبرر

5-تعرق ليلي شديد

6- آلام في العظام

7-شحوب واضح في الجلد

8- ضيق تنفس مع أقل مجهود

المصدر : منظمة الصحة العالمية

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل، حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية.