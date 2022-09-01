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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة جديدة تكشف أسباب صادمة للإصابة بالنوبات القلبية

النوبات القلبية
النوبات القلبية

تشكل النوبات القلبية غالبية الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يُفقد حوالي 18 مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب.
هذا يلفت انتباهنا نحو فهم الأسباب الرئيسية وراء هذا المرض الفتاك.
وجدت دراسة بحثية أجراها باحثون هنود الأسباب البارزة للنوبات القلبية، "يتزايد انتشار مرض الشريان التاجي (CAD) في الهند بشكل تدريجي كما يتضح من البيانات أن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) كانت مسؤولة عن 28.1٪ من إجمالي الوفيات و 14.1٪ من إجمالي سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة (DALYs) في عام 2016 ، مقارنةً بـ 15.2٪ و 6.9٪ على التوالي عام 1990 "، كما جاء في تقرير الدراسة.
نشرت الدراسة بعنوان "عوامل الخطر الأيضية في أول دراسة عن متلازمة الشريان التاجي الحادة (MERIFACS)" في مجلة القلب الهندية.
ووجدت الدراسة أن مرض السكري ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك هي الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب.
درست الدراسة التي قادها كبير أطباء القلب الدكتور ب. هيجريف راو من مستشفى كيمس في حيدر أباد ما مجموعه 2153 مريضًا.
قال الباحثون: "في الممارسة السريرية الروتينية ، يتم توجيه التركيز عمومًا إلى تقييم عوامل الخطر التقليدية الرئيسية (CRF) ومكافحتها - مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL-C) والتدخين" ، وأضافوا: تبدو عوامل الخطر التقليدية هذه وحدها غير كافية لتفسير ارتفاع مخاطر الإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة في الهند.

يقول الباحثون إن انخفاض مستوى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL-C) ، وزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، ونسبة الخصر إلى الورك (WHR) ، والدهون الثلاثية ، والسكري غير المضبوط بشكل كافٍ (يُعرف باسم الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي [HbA1c]> 7٪) تساهم أيضًا بشكل كبير في المخاطر ولكنها لا تحظى بالاهتمام الواجب في الممارسة السريرية الروتينية.
وأوضحوا أن السبب هو ، "على سبيل المثال ، HbA1c أقل استخدامًا لفحص وتشخيص مرض السكري نظرًا لارتفاع النفقات الشخصية عند مقارنتها بمستويات السكر في الدم بعد الأكل والصيام."
عوامل الخطر التقليدية للنوبات القلبية 
صنفت الدراسة عوامل الخطر إلى جزأين: عوامل الخطر التقليدية وعوامل الخطر الأيضية المحددة.
عوامل الخطر التقليدية هي: ارتفاع ضغط الدم حيث تم تشخيص المريض بارتفاع ضغط الدم لقراءة ضغط الدم أكثر من 130/85 ملم زئبق ، داء السكري ، ارتفاع LDL-C ، التدخين حيث كان المدخنون أفراداً.
دخنوا / استهلكوا أي نوع من أنواع التبغ في الاثني عشر شهرًا السابقة ، وشملوا أولئك الذين أقلعوا عن التدخين خلال العام الماضي.
كان هناك انتشار كبير لهذه العوامل ، وهو حوالي 93٪. لوحظ ارتفاع ضغط الدم في 41.7٪ من الناس ، ومرض السكري في 43.7٪ ، والتدخين في 29.5٪ ، وارتفاع LDL-C في 53.5٪ من الناس.
عوامل الخطر الأيضية المحددة
كانت عوامل الخطر الأيضية المحددة المشمولة في الدراسة هي:
مؤشر كتلة الجسم ، نسبة الخصر إلى الورك ، HDL-C ، فرط الدهون الثلاثية و HbA1c.
كانت نسبة انتشار هذه العوامل لدى المرضى 97٪ ، وهي نسبة أعلى بوضوح من عوامل الخطر التقليدية،  "كانت عوامل الخطر الأيضية التي شوهدت هي القيم غير الطبيعية لمؤشر كتلة الجسم في 1133 (52.6٪) ، نسبة الخصر إلى الورك (نسبة W: H) في 1641 (76.2٪) ، HbA1c في 787 (36.6٪) ، الدهون الثلاثية في 557 (25.9٪) و HDL-C في 1182 (54.9٪) ، "وجدت الدراسة.

تقتبس الدراسة من دراسة INTERHEART العالمية التي أجريت في 52 دولة في 262 مركزًا، هذه واحدة من دراسات التحكم الكبيرة التي أثبتت دور عوامل الخطر المختلفة في المساهمة في حدوث احتشاء عضلة القلب ومرض الشريان التاجي.
ربطت هذه الدراسة 9 عوامل خطر مع أكثر من 90٪ خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، ووجدت الدراسة أن "التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة في منطقة البطن والمؤشر النفسي والاجتماعي ونسبة Apo B / Apo A1 ساهمت في خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بينما كانت ممارسة الرياضة واستهلاك الفاكهة والخضروات وقائية".
المصدر: timesofindia
 

النوبات القلبية امراض القلب مرض السكري مستوى كوليسترول عضلة القلب ارتفاع ضغط الدم

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