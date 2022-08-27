كارثة صحية| الجمع بين هذه الفيتامينات يصيبك بـ السرطان

يتناول الكثير من الأشخاص مكملات الفيتامينات والمعادن بوصفة طبية أو بدونها، ننغمس في تناول المكملات الغذائية دون الحاجة إلى التفكير في الآثار الجانبية، إن اعتمادنا وإيماننا بالمكملات الغذائية قوي جدًا لدرجة أن الكثير منا لا يستشير الطبيب حتى قبل تناولها ومع ذلك فقد ألقت هذه الدراسة الضوء على أقل النتائج المتوقعة من تناول مكملات الفيتامينات.

وجدت الدراسة صلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان، ناقشت مراجعة دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بمكملات الفيتامينات.

نقلاً عن دراسة بحثية ، تقول المراجعة إن الجمع بين بيتا كاروتين وفيتامين أ يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بين العاملين، حتى أولئك الذين يعملون مع التعرض المهني للأسبستوس لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالسرطان إذا استخدموا هذه المكملات، تضيف الدراسة أن "مكملات بيتا كاروتين تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بين الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة في تجربتين عشوائيتين".

كما استشهدت بدراسة أخرى حيث وجد أن السيلينيوم وفيتامين E للوقاية من السرطان وجدت أن مكملات فيتامين E (400 وحدة دولية / يوم) كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 17 ٪ في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال.

ليس السرطان فقط ، فقد ناقشت مراجعة الدراسة أيضًا تأثير المكملات في زيادة خطر حدوث مضاعفات صحية أخرى.

أحد هذه المضاعفات التي ناقشتها دراسة المراجعة هو فيتامين (د) ومكملات الكالسيوم التي يتم وصفها في الغالب لكبار السن للحفاظ على قوة عظامهم. تقول ، بينما وجد تحليل تلوي واحد أن فيتامين (د) أو مكملات الكالسيوم لم تقلل من خطر الإصابة بكسر الورك أو الكسر الكلي ، أفاد تحليل تلوي آخر أنه في حين أن فيتامين (د) وحده لم يقلل من خطر الكسر ، فإن مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) مجتمعة قللت من الخطر النسبي لكسور الورك (16٪) وجميع الكسور (6٪) بين كبار السن.

تشير الدراسة إلى ضرر محتمل للجرعة الزائدة ، وتقترح الدراسة لضمان المدخول الغذائي والطبيعي من الكالسيوم وفيتامين د.

كما أنه لم يجد أي دليل ثابت يدعم استخدام المكملات المضادة للأكسدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفيتامينات



ناقشت العديد من الدراسات البحثية الاستخدام الخاطئ للمكملات ووجدت أنه عند تناولها معًا أو عند تناولها بنسبة أكبر من الجرعة الموصى بها ، فإنها في الواقع تضر الجسم أكثر مما تفعله بشكل جيد.

يلفت هذا الانتباه إلى أهمية وصفة الطبيب ونصائح حول مقدار ومتى يجب تناول المكملات الغذائية.

وجدت دراسة بحثية أخرى أن مزيجًا من فيتامين د ومكملات الكالسيوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى حالة تسمى تصلب الشرايين ، وهو مرض يحدث عندما تتراكم المواد الدهنية في الشرايين.

وجدت دراسة عام 2019 المنشورة في مجلة Annals of Internal Medicine وجود صلة بين السكتات الدماغية والمكملات على أساس 277 تجربة معشاة ذات شواهد شملت ما يقرب من مليون شخص.

ووجدت الدراسة أن المكملات الغذائية المصنوعة من فيتامين د والكالسيوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17 في المائة.

المكملات الغذائية تكفي لتلبية احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن. نظرًا لأن هذه العناصر مطلوبة في الغالب بكميات صغيرة ، فمن الواضح أن النظام الغذائي يمكن أن يفي بالمتطلبات.

ومع ذلك ، في حالة عدم قدرة جسمك على امتصاص أو امتصاص العناصر الغذائية ، لسبب أو لآخر ، فمن الحكمة إجراء فحص دم وطلب التدخل الطبي حول كيفية تلبية المتطلبات الغذائية.



المصدر: timesofindia