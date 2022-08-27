قشر فاكهة شهيرة يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول.. تعرف عليها

قشرة البطيخ هي الطبقة الخارجية القاسية للبطيخ ، وعادة ما تكون خضراء من الخارج ، وتتلاشى إلى اللون الأبيض الباهت من الداخل ، قبل أن تفسح المجال لللب الأحمر والوردي للفاكهة نفسها، هذه القشرة أكثر صلابة وأقل غضًا من الفاكهة التي تحميها ، ولكنها على عكس ما يعتقده الكثير من الأشخاص ، فهي صالحة للأكل تمامًا.



تحتوي قشرة هذه الفاكهة على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية داخل الثمرة بأكملها ، ومع ذلك فإن معظم الأشخاص يرمون القشر في القمامة دون تفكير ثانٍ، لا تحتوي قشور البطيخ فقط على جميع العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة الغنية بالعصارة ، بل تحتوي أيضًا على تركيزات أعلى من بعض مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والمكونات النشطة، تحتوي هذه القشرة القاسية على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية ، ولكنها تحتوي على تركيزات عالية من فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والزنك وغيرها، قشرة البطيخ غنية بالعناصر الغذائية مع الكلوروفيل والسيترولين والليكوبين والأحماض الأمينية والفلافونويدات والفينول.

فوائد قشر البطيخ



فوائد قشرة البطيخ

-خفض الكوليسترول

وجد باحثون من جامعة بوردو بالولايات المتحدة أن قشر البطيخ يلعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويرجع ذلك إلى وجود مادة السيترولين ، وهو حمض أميني ، يمنع تراكم الكوليسترول داخل الأوعية الدموية.

-الرغبة الجنسية

ترتبط هذه القشرة بتحسين الأداء الجنسي ، وذلك بفضل تأثيرها على انقباض الأوعية الدموية ، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل ، وبالتالي زيادة الأداء الجنسي والرغبة الجنسية.

قشر البطيخ



- الوقاية من السرطان

تحتوي قشور البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة والضرورية للوقاية من السرطان والقضاء على الشوارد الحرة، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة البطيخ بشكل خاص على خفض فرص الإصابة بالعديد من أنواع سرطان.



-تحسين جهاز المناعة

مع أكثر من 30٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي في حصة واحدة من هذه القشرة (كوب واحد) ، يمكن أن تعطي دفعة كبيرة لجهاز المناعة لديك ، لأن فيتامين سي يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ، الخط الأول للدفاع ضد الالتهابات ومسببات الأمراض الغريبة في الجسم.

المصدر: organicfacts