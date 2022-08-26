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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خالي بالك| ضعف الرغبة الجنسية مؤشر للإصابة بـ مرض شائع

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

لا يميل ارتفاع ضغط الدم إلى إظهار العديد من الأعراض بشكل عام ، ومع ذلك لا تزال هناك بعض العلامات التحذيرية في الجسم لاكتشافها، وتُعرف بعض الأعراض مثل الصداع عمومًا بأنها أعلام حمراء تشير إلى ارتفاع ضغط الدم ، ولكن هناك أيضًا بعض الأعراض الأقل شهرة التي يجب أن يكون الأشخاص على دراية بها ، خاصة أولئك المعرضين لخطر أكبر أو الذين يعانون بالفعل من هذه الأعراض.


ومن المهم معرفة هذه العلامات وتحديدها في الوقت المناسب حتى تتمكن من طلب العلاج الفوري والالتزام بأي تعديل مطلوب في نمط الحياة، ويمكن أن يؤدي تجاهل علامات ارتفاع ضغط الدم إلى تفاقم الحالة ، بل وقد يؤدي إلى حالات طارئة تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ارعاض ارتفاع ضغط الدم 

 فيما يلي بعض العلامات التحذيرية الأقل شهرة التي تدل على الارتفاع ضغط الدم:

-تورم الكاحل

بسبب ارتفاع ضغط الدم ، يحتاج القلب إلى العمل بجدية أكبر من ذي قبل، وعلى مر السنين يمكن لهذا الجهد الإضافي أن يجعل عضلة القلب أكثر سمكًا وبالتالي أقل فاعلية في دفع الدورة الدموية، ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى تراكم السوائل في الكاحل ، مما يؤدي إلى انتفاخهما.

ويتيح الجلوس مع رفع رجليك لأعلى لتدفق الدم بحرية أكبر ويساعد في تقليل التورم.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن التورم هو علامة على مشكلة أكبر - ارتفاع ضغط الدم - والتي لا يمكن حلها فقط من خلال هذه الحلول المؤقتة للتورم وبالتالي تتطلب العلاج المناسب.

-كثرة التبول

فحصت دراسة حديثة الصلة بين التبول الليلي -وهي حالة تستيقظ فيها أثناء الليل بسبب الاضطرار إلى التبول - وارتفاع ضغط الدم لدى عموم السكان اليابانيين.


ووجدوا أن هذه الرحلات إلى المرحاض للتبول ليلاً يمكن أن تكون مرتبطة بالإفراط في تناول الملح وارتفاع ضغط الدم، وأشار المؤلفون إلى أن الاستيقاظ في الليل للتبول مرتبط بفرصة أكبر بنسبة 40٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

 

ووجدوا أيضًا أن خطر ارتفاع ضغط الدم ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة عدد أحداث التبول الليلي في الليلة.


- مشاكل في الانتصاب

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف بطانة الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيقها، وهذا ما يسمى تصلب الشرايين ، والذي يقلل من تدفق الدم المنتشر في الجسم، هذا يعني أيضًا أن هناك تدفقًا منخفضًا للفيضان إلى القضيب ، مما قد يجعل من الصعب على بعض الرجال تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه.


ويمكن أن يتعارض ارتفاع ضغط الدم أيضًا مع القذف ويقلل من الرغبة الجنسية، يجب على الرجال مناقشة هذه المخاوف المتعلقة بصحتهم الجنسية مع أطبائهم.

 

ويلاحظ الأطباء أن هذه المشاكل يمكن أن تكون أحيانًا أيضًا آثارًا جانبية بسبب الأدوية اللازمة لخفض ضغط الدم المرتفع.

 

- أعراض ارتفاع ضغط الدم الأخرى

هناك أيضًا علامات أخرى على ارتفاع ضغط الدم في جسمك يجب أن تكون على دراية بها، وتشمل هذه:
ألم في الصدر
دوخة
الصداع
رؤية ضبابية
نزيف في الأنف
ضيق في التنفس


 كيفية خفض ضغط الدم المرتفع

إلى جانب اتباع الأدوية التي وصفها طبيبك ، هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها والتي قد تساعد في خفض مستويات ضغط الدم لديك، وتشمل هذه إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، خاصة إذا كنت تحمل دهونًا زائدة حول بطنك، تمرن بانتظام وحافظ على نشاطك طوال اليوم، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا وقلل من تناول الملح إلى الحد الأدنى المطلوب، قلل من تناول الكحوليات وتوقف عن التدخين وتجنب الإجهاد، راقب ضغط الدم بانتظام في المنزل واحصل أيضًا على فحوصات منتظمة.
 

علاج انخفاض ضغط الدم

المصدر:timesofindia

 

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