بفستان قصير جدا.. سارة سلامة تستمتع بأجواء البحر في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار متابعيها على موقع "إنستجرام"، بعدما شاركتهم أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال رحلة بحرية، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة وسط أجواء الطبيعة الخلابة.

وحرصت سارة سلامة على نشر مجموعة من الصور التي عكست استمتاعها بالأجواء الهادئة والسماء الصافية وأشعة الشمس الدافئة، ما نال إعجاب جمهورها وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لسارة سلامة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي وآخرون، من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

كما تترقب سارة سلامة عرض أحدث أعمالها السينمائية "خلي بالك من اللي جاي"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانة رانيا يوسف، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول ثلاث فتيات يُكلفن بمهمة وطنية لصالح الدولة، ليواجهن العديد من التحديات والمخاطر خلال تنفيذها. »