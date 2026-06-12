ابنك نحيف ومش بياكل كويس؟.. استشاري يوضح الأسباب والحلول

يعاني الكثير من الأطفال من النحافة وفقدان الشهية وأكد الدكتور محمد زهران استشاري التغذية العلاجية، أن نحافة الأطفال لا تعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، موضحًا أن بعض الأطفال يتمتعون بطبيعة جسمانية نحيفة بسبب العوامل الوراثية، لكن المهم هو التأكد من حصولهم على احتياجاتهم الغذائية كاملة لضمان النمو السليم.

وأشار إلى أن زيادة الوزن الصحية لا تعتمد على تناول الحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وإنما على توفير غذاء متوازن يساعد على بناء العضلات والعظام وتقوية المناعة وتحسين النشاط والتركيز.

وأوضح أن هناك مجموعة من الأطعمة تساهم في زيادة وزن الطفل بشكل صحي، من أبرزها اللبن كامل الدسم، والجبن، والبيض، والموز، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والبطاطس، والأرز، والمكرونة، إلى جانب الفراخ والأسماك واللحوم، لما تحتويه من بروتينات وعناصر غذائية مهمة للنمو.

وأضاف أن البقوليات مثل الفول والعدس تُعد من المصادر الممتازة للبروتين والحديد، كما أن الأفوكادو والمانجو من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المفيدة التي تساعد على دعم زيادة الوزن بطريقة صحية.

وشدد زهران على أن الطفل النحيف لا يحتاج إلى كميات أكبر من الطعام فقط، بل يحتاج إلى وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لنموه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو بناء طفل قوي وصحي ونشيط، وليس مجرد زيادة وزنه.