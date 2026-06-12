الباستا بالوايت صوص من أشهر الأطباق الإيطالية التي حازت على شعبية كبيرة حول العالم، بفضل مذاقها الكريمي الغني وسهولة تحضيرها. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للحصول على وجبة شهية تناسب الغداء أو العشاء وتضاهي طعم المطاعم. وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الباستا بالوايت صوص بالمكونات والخطوات

طريقة عمل الباستا بالوايت صوص

المكونات

½ كيلو مكرونة (بيني أو فوتشيني أو أي نوع مفضل)

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

½ كوب كريمة طبخ (اختياري)

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه الملح والزيت حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

2. في وعاء على النار، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة حتى يختفي طعم الدقيق.

3. أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل.

4. أضيفي الكريمة إن وجدت، ثم الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب.

5. عندما يبدأ الصوص في التماسك، أضيفي الجبن المبشور وقلبي حتى يذوب تمامًا.

6. أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبي جيدًا حتى تتغلف بالكامل.

7. قدميها ساخنة، ويمكن إضافة قطع دجاج مشوية أو مشروم سوتيه لمذاق أغنى.

للحصول على طعم المطاعم، أضيفي فص ثوم مفروم مع الزبدة في بداية تحضير الصوص، ورشة بقدونس مفروم عند التقديم.