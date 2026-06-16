يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

شاركت الفنانة يارا السكرى، مجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





تفاصيل إطلالة يارا السكرى..



واثارت يارا الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان تصميمه ملفت كشف عن أناقتها و جمالها.





وتتميز يارا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.