ظهر مكشوف.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة مثيرة للجدل في قبرص

لفتت النجمة نانسي عجرم الأنظار خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء السبت في قبرص، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نانسي عجرم جمهورها مجموعة من الصور من الحفل، ظهرت خلالها بفستان أنيق أبرز رشاقتها، لتتلقى العديد من التعليقات التي أشادت بإطلالتها وحضورها المميز على المسرح.

وتأتي هذه الإطلالة بعد عودة نانسي عجرم من جولة غنائية ناجحة شملت عدداً من المدن في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً في البحرين وسط تفاعل جماهيري كبير.

وعلى الصعيد الفني، تواصل نانسي عجرم التحضير لأعمالها الغنائية الجديدة المقرر طرحها خلال صيف 2026، حيث كشفت في تصريحات تلفزيونية أنها تستعد لتقديم مجموعة من الأغنيات الجديدة، مشيرة إلى أن أولى الإصدارات المرتقبة ستكون أغنية منفردة باللهجة اللبنانية.

وقالت نانسي عجرم: "في أغاني جديدة بسمعها وأغاني جديدة على وشك إني أسجلها، وممكن يكون في سنجل على أول الصيف، وأول واحدة هتكون أغنية باللهجة اللبنانية".

وكانت نانسي عجرم قد شاركت مؤخراً في فيلم الكراش من خلال أغنية "بحن"، بالتعاون مع أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ونادر حمدي، والتي حظيت بتفاعل واسع منذ طرحها.