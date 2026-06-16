قوي عظامك وعضلاتك.. ماذا يحدث عند تناول الجبنة يوميا؟

يمكن أن يكون تناول الجبنة يوميًا جزءًا من نظام غذائي صحي إذا تم الاعتدال في الكمية واختيار الأنواع المناسبة، لكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية.

فوائد تناول الجبنة يوميًا



تقوية العظام والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفور.



دعم بناء العضلات بفضل احتوائها على البروتين.



زيادة الشعور بالشبع مما قد يساعد في تقليل تناول الوجبات الخفيفة.

توفير فيتامينات مهمة مثل فيتامين B12 وفيتامين A.



ماذا يحدث عند الإفراط في تناولها؟



زيادة الوزن بسبب ارتفاع السعرات الحرارية والدهون في بعض الأنواع.

ارتفاع استهلاك الصوديوم خاصة في الجبن المصنعة والمالحة، ما قد يؤثر على ضغط الدم.

مشكلات هضمية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

زيادة الدهون المشبعة إذا تم تناول كميات كبيرة من الأنواع كاملة الدسم.



أفضل طريقة لتناول الجبنة يوميًا

اختيار الأنواع قليلة الملح وقليلة الدسم.

تناولها بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.



دمجها مع الخضروات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر فائدة.

بشكل عام، تناول الجبنة يوميًا باعتدال قد يعود بفوائد صحية عديدة، بينما الإفراط فيها قد يؤدي إلى زيادة السعرات والصوديوم والدهون في النظام الغذائي.