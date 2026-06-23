إطلالة مميزة.. مي عز الدين تخطف الانظار عبلى إنستجرام

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت مي عز الدين الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا تصميم جذاب باللون الأبيض،ليكشف عن جمالها وأناقتها.



تزينت مي عز الدين ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عز الدين بخصلات شعرها الأسود المسندله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.