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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد تيمور يشارك لحظات رومانسية مع مى عز الدين من أحد فنادق القاهرة

مى عز الدين واحمد تيمور
مى عز الدين واحمد تيمور
يمنى عبد الظاهر

شارك أحمد تيمور متابعيه عبر حسابه على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور التى جمعته بزوجته الفنانة مى عز الدين خلال قضاء وقت مميز بأحد الفنادق فى القاهرة.

وأرفق تيمور الصور بتعليق عبّر فيه عن مدى ارتباطه بالمكان، قائلًا: «هذا المكان يشعرنى دائمًا وكأنه بيتى.. ملاذى المفضل على الإطلاق فى القاهرة، شكرًا لكم على كل شيء».

وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بالأجواء الهادئة واللقطات التى عكست أوقاتًا مميزة جمعتهما خلال إقامتهما بالفندق


وكانت الفنانة مى عز الدين، تحدثت مؤخرا، عن تفاصيل وعكتها الصحية التى مرت بها خلال الفترة الماضية بعد زواجها، كاشفة أسباب لجوئها إلى عملية بالمنظار.

وقالت مى عز الدين، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة»: «الصديد انتشر فى المعدة كلها، والأمعاء لزقت فى بعض، واتحركت من مكانها، ونزلت مسافة لتحت، وفضلت أسبوع أى أكل وعلاج بيدخل بطنى مكنتش أعرف أنه بيعمل تسمم، وفجأة شكل بطنى كبير جدا، وبقت بتوجعنى لحد ما صحيت فى يوم عندى ألم شديد، وجسمى منمل»

وأضافت: «روحت المستشفى، وعملت عملية بالمنظار، وعملوا شفط للصديد من المعدة كلها، وفى النص شالو الزايدة عشان كانت باظت من اللى حصل».

وتابعت: «ربنا كريم جدًا، وأنا بيشرحولى كل تفاصيل المرض، وبعد اللى حصل ده قولت ربنا بيحبنى أنى لسة موجودة دلوقتى، وكل ده عدى الحمد لله».

أحمد تيمور الفنانة مى عز الدين الفنانة إسعاد يونس وعكتها الصحية بزوجته الفنانة مى عز الدين

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