طالعة تتكلم من قلبها .. رد مفاجئ من أحمد تيمور على متابعة هاجمته

رد الدكتور أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، علي متابعة طالبت الأخيرة بعدم ظهور زوجها معها في لقائها ببرنامج صاحبة السعادة.

حيث قالت المتابعة: بليز مي عز الدين تظهر مع ..صاحبة السعادة من غير زوجها

بكرة بيتشهر وبيتغير وبيمثل وبيطلقها! مش عاوزين نشوفه.

ليرد علي تيمور قائلًا: مع أنك حساب وهمي ، بس متقلقيش، أكيد مش هطلع معاها.. هي طالعة تتكلم من قلبها قدام الناس اللي بتحبه.



وكانت قد روجت الفنانة إسعاد يونس، لحلقة جديدة من برنامجها “صاحبة السعادة” مستضيفة الفنانة مي عز الدين.

وتستعد الفنانة مى عز الدين، للظهور فى حلقة خاصة عبر قناة dmc، فى أول لقاء تليفزيونى لها بعد إعلان زواجها.

وطرحت قناة dmc البرومو الترويجى للحلقة، والذى ظهرت فيه إسعاد يونس وهى تُشيد بضيفتها قائلة: «انتظروا النجمة المحبوبة والجميلة والطيبة.. مى عز الدين».