نسرين أمين تمزح مع جمهورها: «هوليوود تلتقي بالقاهرة.. العالمية مسألة وقت»

لفتت الفنانة نسرين أمين الأنظار بمنشور طريف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سخرت من خلاله من ظهورها في فيلم «صقر وكناريا»، مستعينة بصورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي.

ونشرت نسرين صورة على طريقة الذكاء الاصطناعي جمعت بين إطلالتها في الفيلم وصورة للنجمة العالمية أنجلينا جولي خلال تجسيدها شخصية لارا كروفت في فيلم Lara Croft: Tomb Raider، وعلقت عليها عبر «فيس بوك» قائلة: «هوليوود تلتقي بالقاهرة.. العالمية مسألة وقت».

وتظهر نسرين أمين في الفيلم كضيفة شرف، حيث تجسد شخصية امرأة حامل على وشك الولادة، لكنها تخوض في الوقت نفسه مشاهد أكشن ضمن أحداث العمل



فيلم صقر وكناريا بطولة محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية «صقر»، والفنان شيكو يجسد شخصية «بلال» أو «كناريا»، ويسرا اللوزى التى تجسد شخصية «ليلى»، ويارا السكرى التى تجسد شخصية «فرح» وخالد الصاوى وانتصار ودانا حمدان، كما يستضيف مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنان محمود عبدالمغنى، نسرين أمين، دياب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداث فيلم صقر وكناريا حول «صقر» المرتزق الأسطورى، الذى يقرر اعتزال حياته السرية والبحث عن بداية جديدة، لكن لقاءه المفاجئ بـ «بلال» الكاتب الفاشل المهووس بعالم الجاسوسية، يقلب خططه رأسًا على عقب، ليجد الاثنان نفسيهما فى مغامرة خطيرة تقلب حياتهما بالكامل. ويقدم الفيلم قصة تدور فى إطار اجتماعى لايت ممزوج بالأكشن والكوميديا الساخرة، حيث يدخل صقر فى علاقة حب مع مصممة أزياء، قبل أن تتشابك الأحداث مع أزمات عائلية ومواقف معقدة تقود إلى مطاردات ومفارقات كوميدية متتابعة، مع تسليط الضوء على الجوانب النفسية والاجتماعية للشخصيات.