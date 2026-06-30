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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة كاجوال لافتة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بأحدث ظهور

حنان مطاوع
حنان مطاوع
يارا أمين

لفتت الفنانة حنان مطاوع أنظار متابعيها بأحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

واختارت حنان مطاوع قميصًا من الجينز باللون الأزرق الداكن، ونسقته مع بنطال باللون الأصفر مزين برسومات سوداء، في إطلالة جمعت بين البساطة والعصرية.

واعتمدت مكياجًا بألوان هادئة مائلة إلى الدرجات الترابية، مع أحمر شفاه باللون النيود، بينما أبرزت جمال عينيها برسمة ناعمة، ونفذت إطلالتها خبيرة التجميل منى إسماعيل.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تصفيفة شعر على شكل ذيل حصان، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة، تضمنت حلقًا وخاتمًا وسلسلة، لتمنحها لمسة أنيقة.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكان آخر ظهور فني لحنان مطاوع من خلال مشاركتها في مسلسل “حياة أو موت”، الذي عرض مؤخرًا، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، وحقق تفاعلًا ملحوظًا لدى الجمهور، حيث جسدت خلاله شخصية مختلفة نالت إشادة واسعة

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