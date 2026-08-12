مينفعش أجبر ابني.. تحذيرات من فرض الرياضة على الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور عمر صبحي، دكتور علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة والمعهد النفسي الرياضي لمنتخبات مصر، أن النجاح والتألق في المجال الرياضي لا يرتبطان بالتدريب البدني أو النظام الصحي فقط.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعداد الرياضي يجب أن الناجح يشمل جميع الجوانب، موضحًا: «هي منظومة إعداد متكاملة، إحنا لما بنيجي نعد اللاعب بنعده من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية ومن الناحية الخططية ومن الناحية النفسية».

وأضاف أن الجانب النفسي أصبح عنصرًا أساسيًا في إعداد الرياضيين داخل المنتخبات والفرق، مشيرًا إلى أن هذه العملية تبدأ من الأسرة، قائلا: «ماينفعش أنا أخرج جزء من منظومة الإعداد ده برا وماخليش اللاعب يتم إعداده بشكل نفسي».

وأوضح أن دور الأسرة يبدأ مبكرا من خلال بناء شخصية الطفل وتعليمه كيفية التعامل مع أهدافه، مؤكدًا: «لو الأسرة ماعندهاش الثقافة بتاعت الإعداد النفسي وإزاي أعد ابني وإزاي أعمل المايندست بتاعته إنه يبقى دايماً عنده رغبة في تحقيق أهدافه، ولكن ماينفعش أجبر ابني على لعب رياضة».