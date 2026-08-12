قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف الأقصر 2027.. ظاهرة فلكية نادرة تكشف أسرار الشمس
طريقة الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة 2026
يبدأ بعد 9 أيام .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مينفعش أجبر ابني.. تحذيرات من فرض الرياضة على الأطفال.. فيديو

الدكتور عمر صبحي
الدكتور عمر صبحي
البهى عمرو

أكد الدكتور عمر صبحي، دكتور علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة والمعهد النفسي الرياضي لمنتخبات مصر، أن النجاح والتألق في المجال الرياضي لا يرتبطان بالتدريب البدني أو النظام الصحي فقط.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن  إعداد الرياضي يجب أن الناجح يشمل جميع الجوانب، موضحًا: «هي منظومة إعداد متكاملة، إحنا لما بنيجي نعد اللاعب بنعده من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية ومن الناحية الخططية ومن الناحية النفسية».

وأضاف أن الجانب النفسي أصبح عنصرًا أساسيًا في إعداد الرياضيين داخل المنتخبات والفرق، مشيرًا إلى أن هذه العملية تبدأ من الأسرة، قائلا: «ماينفعش أنا أخرج جزء من منظومة الإعداد ده برا وماخليش اللاعب يتم إعداده بشكل نفسي».

وأوضح أن دور الأسرة يبدأ مبكرا من خلال بناء شخصية الطفل وتعليمه كيفية التعامل مع أهدافه، مؤكدًا: «لو الأسرة ماعندهاش الثقافة بتاعت الإعداد النفسي وإزاي أعد ابني وإزاي أعمل المايندست بتاعته إنه يبقى دايماً عنده رغبة في تحقيق أهدافه، ولكن ماينفعش أجبر ابني على لعب رياضة».

الرياضة علم النفس الرياضي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

نائب: إطلاق منصة وطنية للشباب تمنحهم مساحة حقيقية لصناعة المستقبل

النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد

نائب بالشيوخ: إطلاق منصة وطنية يسهم في توفير بيئة حقيقية لتمكين الشباب

النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ

نائب: منصة وطنية تفاعلية للشباب تعكس إيمان الدولة بقدراتهم

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد