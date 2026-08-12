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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقاطعة خنان بوسط الصين تطلق أعلى مستوى من الإنذار لمواجهة العواصف المطرية

مقاطعة خنان بوسط الصين تطلق أعلى مستوى من الإنذار لمواجهة العواصف المطرية
مقاطعة خنان بوسط الصين تطلق أعلى مستوى من الإنذار لمواجهة العواصف المطرية
أ ش أ

رفعت مقاطعة خنان بوسط الصين مستوى الإنذار لمواجهة الأمطار الغزيرة إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى تحذير، وذلك في الساعة 7:30 صباح اليوم الأربعاء، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء واسعة من المقاطعة.

وأفاد المرصد الجوي للمقاطعة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - بأن أقصى منسوب للأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 356.9 ملم في بلدة تشانجتسون بمحافظة يهشيان.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع في مناطق واقعة شمال نهر هوايخه من الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة 8 صباح يوم غد الخميس. وستصاحب هذه الأمطار الغزيرة زخات مطرية شديدة قصيرة الأمد وعواصف رعدية مصحوبة برياح قوية.

ورفعت خنان مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات إلى المستوى الثاني، وهو ثاني أعلى مستوى، في الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء. وحثت السلطات على تكثيف إجراءات الوقاية من الكوارث وإجلاء السكان في المناطق عالية الخطورة وضمان السلامة العامة.

وقامت السلطات بتعليق الدراسة والأنشطة التجارية والأنشطة الخارجية غير الضرورية في المناطق المتأثرة، وحثت السكان على تجنب مياه الفيضانات العميقة، والإخلاء الفوري في حال توقف المركبات عن العمل داخل المياه.

وجدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إنذاره البرتقالي حيال الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، متوقعا هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة من البلاد حتى صباح يوم غد الخميس، بما في ذلك مقاطعات خنان وشاندونج وهوبي.

ولدى الصين نظام للاستجابة للطوارئ مؤلف من 4 مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأقوى، بالإضافة إلى نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من 4 مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

مقاطعة خنان بوسط الصين مواجهة الأمطار الغزيرة استمرار هطول الأمطار الغزيرة

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