أحمد زاهر يكشف لأول مرة كواليس خبر حمل ابنته ليلى

كشف أحمد زاهر لأول مرة عن تفاصيل اللحظات الأولى التي علم خلالها بحمل ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤكدًا أن الخبر جاء بشكل مفاجئ وحمل له مشاعر متضاربة بين الفرحة والخوف والصدمة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وقال أحمد زاهر إنه كان منشغلًا بتصوير أحد أعماله الفنية، وفوجئ باتصالات متكررة من زوجته، الأمر الذي أثار قلقه بشدة، خاصة أنها لم تكن معتادة على الاتصال به بهذا الشكل أثناء التصوير.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء يوم التصوير توجه سريعًا إلى المنزل، ليجد ابنته ليلى في انتظاره برفقة زوجها هشام جمال، موضحًا أن هشام كان يحرص على توثيق تلك اللحظة وقام بتصوير رد فعله بالفيديو.

وأوضح زاهر أن ليلى أخبرته بخبر حملها، ليعيش في لحظات قليلة مزيجًا من المشاعر، قائلًا إنه شعر بفرحة كبيرة، وفي الوقت نفسه أصابه الخوف والصدمة، لأن الخبر يعني بداية مرحلة جديدة في حياة ابنته والأسرة بأكملها.

وأشار إلى أن أول ما قاله بعد استيعاب الخبر قال : "مبروك"، موجّهًا التهنئة إلى ليلى وهشام جمال، مؤكدًا أنه كان سعيدًا للغاية بهذه الخطوة، ومتمنيًا لهما حياة أسرية مستقرة وسعيدة.

واختتم أحمد زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن استقبال حفيدته سيكون من أسعد اللحظات في حياته، معربًا عن فخره بابنته وبما وصلت إليه على المستويين الشخصي والفني، ومؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة من السعادة والترقب في انتظار المولود الجديد.