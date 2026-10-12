أشرف زكي يكشف عن بناء ملحق جديد لدار رعاية كبار الفنانين وتقديم مسلسل عنهم

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن بدء التحضيرات لإنشاء ملحق جديد بدار رعاية كبار الفنانين، مؤكدا استعداده لدعم النقابات الأخرى في إقامة دور رعاية مماثلة، لتكون تجربة النقابة نموذجا يحتذى به.

وقال أشرف زكي، خلال زيارة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لدار رعاية كبار الفنانين: «نشكر النجم الراحل أشرف عبد الغفور، صاحب فكرة الدار، الذي وضع حجر الأساس لها وقص شريط افتتاحها، وقد كرمناه بإطلاق اسمه على إحدى قاعات الدار، والحمد لله سنبدأ في بناء الملحق الجديد».

وأضاف: «أعد وزيرة التضامن الاجتماعي بأننا مستعدون لمساعدة أي نقابة أخرى ترغب في إنشاء دار رعاية، من خلال نقل تجربتنا وتوضيح الخطوات اللازمة، فالأمر بسيط، ويبدأ بتوفير مكان وتجهيزه، ونتمنى أن نكون نموذجا تستفيد منه نقابات المهندسين والمحامين وغيرها».

أشرف زكي يستعد لمسلسل عن دور رعاية المسنين

كما كشف أشرف زكي عن تحضيره لمشروع درامي يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع إلى دور رعاية المسنين، مشيرا إلى تعاونه مع الإعلامية إسعاد يونس في هذا المشروع.

وقال: «تحدثت مع صاحبة السعادة إسعاد يونس عن رغبتنا في تقديم مسلسل عن دور الرعاية، لأننا نحتاج إلى تغيير نظرة الناس إلى دور المسنين، فالمفهوم القديم عنها لم يعد مناسبا، وبالفعل إسعاد تكتب العمل حاليا، وسيشارك فيه عدد من النجوم الكبار».