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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وردة من معجبة وميدلي من ألحانه.. أبرز لقطات حفل تامر عاشور في قصر القبة

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
سعيد فراج

أحيا تامر عاشور، اليوم، حفلًا غنائيًا خيريًا بقصر القبة الرئاسي، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا معه كلمات أغنياته طوال فقرات الحفل.

حفل تامر عاشور 

وافتتح تامر عاشور حفله بأغنية «أنا عشت معاك حكايات»، ليواصل بعدها تقديم باقة من أبرز أعماله الغنائية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، في أجواء غلب عليها الغناء والتصفيق والتفاعل مع كل أغنية.

وتنقل عاشور خلال الحفل بين أغانيه القديمة، ومنها «ياه»، و«هيجيلي موجوع»، و«تسلم»، و«ولا يوم من أيامي»، و«هاجي على نفسي»، كما قدم عددًا من أغنيات ألبومه الجديد «مراية الحب»، من بينها «آسف»، و«جدع»، و«قالولي وصولي»، و«غيبة الحبايب»، و«ولاد الحلال»، و«مش فارقلي»، وسط تفاعل الحاضرين وترديدهم كلمات الأغاني معه.

وشهد الحفل تقديم تامر عاشور ميدلي من ألحانه، استعرض خلاله جانبًا من بصمته الموسيقية، التي شكلت جزءًا من مشواره الفني، فيما واصل الجمهور مشاركته الغناء والتفاعل مع فقرات الحفل.

ومن أبرز اللقطات التي شهدها الحفل، إهداء إحدى المعجبات وردة إلى تامر عاشور أثناء غنائه على المسرح، في لفتة لاقت تفاعلًا، وعكست حالة التواصل بينه وبين جمهوره خلال الأمسية الغنائية.

وحرص تامر عاشور خلال الحفل على توجيه الشكر إلى المؤسسة الخيرية، تقديرًا لجهودها في خدمة الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه شارك في جولة ميدانية مع المؤسسة، وشاهد عن قرب حجم الجهود المبذولة لخدمة المواطنين كما شهد الحفل توقيع بروتوكول لعلاج مليون طفل في ألف قرية 

وأضاف عاشور أنه لمس خلال الجولة حرص المؤسسة على توجيه التبرعات إلى مستحقيها، بما يسهم في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وجاء الحفل في إطار دعم جهود العمل الأهلي وتعزيز مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، ليجمع بين الأجواء الغنائية التي أحياها تامر عاشور ومشاركة الجمهور في ترديد أغانيه، إلى جانب رسالته الداعمة لجهود العمل المجتمعي.

تامر عاشور قصر القبة حفل تامر عاشور

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