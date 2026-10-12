إسلام جمال يروي تفاصيل نجاته وأسرته من واقعة مرعبة

كشف الفنان إسلام جمال عن تعرضه لموقف خطير ومروع أثناء سيره بصحبة زوجته وابنه مؤكدًا نجاته وأسرته من الواقعة، التي وصفها بأنها بمثابة عمر جديد كتبه الله لهم، بعدما فوجئ بسيارة تقطع الطريق أمامه، ويخرج منها شخص يحمل سلاحًا ويوجهه نحوه مطالبًا إياه بالتوقف.

وروى الفنان إسلام جمال تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان يستقل سيارته برفقة زوجته وابنه، قبل أن يفاجأ بسيارة تعترض طريقه بشكل مفاجئ، وينزل منها شخص يحمل سلاحًا ويوجهه نحوه، مطالبًا إياه بالتوقف.

وأوضح إسلام جمال في تصريحات لصدي البلد أنه لم يستوعب في اللحظات الأولى ما يحدث أمامه، خاصة أن الموقف جاء بصورة مفاجئة، وفي ظل وجود زوجته وابنه معه داخل السيارة، وهو ما جعل الموقف أكثر خطورة، لافتًا إلى أنه تصرف سريعًا وقرر الهروب من المكان، حتى يتمكن من النجاة بنفسه وأسرته والابتعاد عن مصدر الخطر.

وأضاف الفنان أن لحظات الواقعة كانت صعبة ومليئة بالخوف، في ظل عدم قدرته على استيعاب ما يحدث في البداية، قبل أن يقرر التحرك سريعًا والفرار من الشخص الذي أشهر السلاح في وجهه، حتى تمكن من الهروب ، حيث بادر باتخاذ الإجراءات اللازمة والإبلاغ عما تعرض له.

وأكد إسلام جمال أنه ، تواصل مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن الواقعة، كما حرر محضرًا لإثبات تفاصيل ما حدث.

وأعرب اسلام جمال عن امتنانه لله سبحانه وتعالى على نجاته ونجاة زوجته وابنه من هذا الموقف الخطير، معتبرًا أن ما حدث بمثابة فرصة جديدة للحياة، خاصة أنه كان برفقة أسرته في أثناء الواقعة، وهو ما ضاعف من صعوبة اللحظات التي مر بها.

وقال إسلام جمال في رسالته عقب الحادث: «الحمد لله ربنا كتب لي عمر جديد ومجاني أنا وزوجتي وابني»، معبرًا عن شكره وامتنانه لله على سلامتهم، ومؤكدًا أن نجاتهم من هذا الموقف تستحق الحمد والشكر , بعدما تم القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

كما وجه الفنان الشكر إلى رجال وزارة الداخلية، مشيدًا بدورهم.