قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
سعر الكيلو 80 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الدواجن
قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق
منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد
هل يؤثر موعد شحن عداد الكهرباء على قيمة الفاتورة؟.. متخصص يفجر مفاجأة للمواطنين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا
الأوقاف: «الأمن الفكري أساس استقرار المجتمع وحماية الوطن» موضوع خطبة الجمعة المقبلة
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول
صحف المغرب تحتفي بانتصار عموتة على الزمالك: أسكت المنتقدين وأثبت قدرته في المباريات الكبرى
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من مي كساب بعد ظهورها الأخير المثير للجدل

مي كساب
مي كساب
أحمد إبراهيم

قررت الفنانة مي كساب الخروج عن صمتها بعد تعرضها للهجوم بسبب ظهورها الأخير الذي أثار حالة من الجدل وهي مرتدية تيشيرت يحمل رسومات غير لائقة وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

تعليق مي كساب 

وقالت مي كساب: “مكنتش هرد لأني مش من النوع اللي بيرد سوشيال ميديا وخاصة لو على تريند تافه، بس صاحبتي قالتلي لازم تطلعي للناس وتردي، وأديني طلعلكم بنفسي، شكرا للناس اللي افترضت فيا حسن النية وأني أكدي ماشوفتش الرسومات اللي على التيشيرت، وإني لو شوفتها مكنتش هلبسه ولو كان المذيع كمان شافها كان أكيد هيقولي عشان كل كلامنا كان له علاقة بالدين وبالحاجات اللي نفسي فيها وكلام إنساني وكلام ديني فأكيد مكنتش هلبسه وانا شايفه الرسمة اللي عليه كدا وفعلا أنا كنت فكراه مرسوم عليه سبونج بوب ولا حتى عارفة اسم الكارتون الحقيقي ولا شايفة الرسمة، وشكرا تاني لكل الناس اللي افترضت فيا حسن النية، لكن اللي افترض سوء النية ربنا يسامحه”.

مي كساب تحكي تجربتها المؤلمة

من ناحية أخرى تحدثت الفنانة مي كساب عن تجارب مؤلمة مرت بها في حياتها بسبب أشخاص كانوا قريبين منها، مؤكدة أن ثقتها الزائدة في البعض تسببت في تعرضها لصدمات تركت أثرًا كبيرًا بداخلها، ووصل الأمر بها في إحدى الفترات إلى تمني دخول مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية والخضوع لجلسات كهرباء حتى تتمكن من نسيان ما تعرضت له.

وقالت مي كساب، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إن تعاملها بعفوية وثقة مع المحيطين بها كان سببًا في الكثير من الأزمات التي واجهتها، موضحة: «أكبر مشكلة أواجهها في حياتي أنني أتعامل مع الناس بعشم زائد عن اللازم، وحياتي لم تكن سلسة على الإطلاق؛ لأنني قابلت نوعية من البشر ليسوا شبهي ولا شبه تربيتي ولا أخلاقي».

وأشارت إلى أن بعض التجارب تركت بداخلها ذكريات تتمنى لو استطاعت محوها تمامًا، قائلة: «مريت بصدمات كبيرة جدًا في ناس كتيرة جدًا، ودي حاجة ما أتمناهاش، وبتمنى آخد حبوب تخليني أنسى».

مي كساب: اعتبرت بعض الأشخاص عائلتي الثانية وصدمت فيهم

وكشفت مي كساب تفاصيل أزمة عاشتها مع مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يحتلون مكانة كبيرة في حياتها، مؤكدة أنها لم تكن تتعامل معهم باعتبارهم مجرد أصدقاء، وإنما منحتهم مكانة أفراد عائلتها.

وقالت: «كان يحاوطني عدد من الأصدقاء المقربين، كنت وأعاملهم بمنتهى الود والحب والاحترام، وأعتبرهم بمثابة ععائلتي التانية، ولم أكن أتأخر عن تنفيذ أي شيء يطلبونه».

وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا محاولات منهم لإقحامها في أمور لا علاقة لها بها، وهو ما جعلها تشعر بأنها تُدفع إلى طريق لا يشبهها، متابعة: «لقيتهم بيحاولوا يدخلوني في حاجات ماليش دعوة بيها، ولقيت نفسي بنزل إلى مستنقع، فقررت أخرجهم من حياتي للأبد».

وأوضحت أن الأشخاص الذين تتحدث عنهم بعيدون عن الوسط الفني، مشيرة إلى أن حجم ما حدث كان صادمًا بالنسبة إليها، ولم يستطع عقلها استيعابه في ذلك الوقت.

مي كساب الفنانة مي كساب أعمال مي كساب أفلام مي كساب أزمة ملابس مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

خطوات تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر والشروط المطلوبة 2026

خطوات تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر والشروط المطلوبة 2026

رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد