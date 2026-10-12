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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والد براندي جلانفيل نجمة The Real Housewives of Beverly Hills عن 77 عاما

وفاة والد براندي جلانفيل
وفاة والد براندي جلانفيل
تقى الجيزاوي

أعلنت براندي جلانفيل نجمة برنامج «The Real Housewives of Beverly Hills»، وفاة والدها جاي جلانفيل عن عمر 77 عامًا، في رسالة نشرتها عبر حسابها على منصة «إكس»، عبّرت فيها عن حزنها الشديد، قائلة: «توفي والدي، أنا محطمة، أكره حياتي الآن»، من دون الكشف عن سبب الوفاة أو تفاصيل أخرى بشأن ملابساتها.

أزمة صحية سبقت وفاة والد براندي جلانفيل

وكانت براندي قد تحدثت في مايو الماضي عن الأزمة الصحية التي تعرض لها والدها، بعدما كشفت عن نقله إلى وحدة رعاية القلب بأحد المستشفيات، حيث قضى 13 يومًا حتى وقت نشرها رسالتها، كما أوضحت أنها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الظروف التي تمر بها أسرتها، وطلبت من متابعيها الدعاء له، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالته.

وفي سبتمبر الماضي، عادت براندي للحديث عن وضع والدها الصحي، وأشارت إلى استعدادها لزيارته لتوديعه، قبل أن تعلن وفاته في أكتوبر، دون توضيح ما إذا كانت الأزمة الصحية السابقة مرتبطة بوفاته.

خلافات عائلية بين براندي جلانفيل ووالدها

وشهدت علاقة براندي بوالدها فترات من الخلاف، ظهرت تفاصيل بعضها أمام الكاميرات خلال مشاركتهما في برنامج «Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition» عام 2018، الذي تناول المشكلات بينهما ومحاولات تحسين علاقتهما.

ورغم أن الثنائي غادر البرنامج في أجواء بدت إيجابية، كشفت براندي لاحقًا أن علاقتهما تدهورت بعد عرض الحلقات، موضحة أن والدها غضب من الطريقة التي ظهرت بها بعض المواقف على الشاشة، وتوقف عن التحدث إليها لفترة.

وفي تصريحات صحفية خلال أغسطس 2018، أوضحت براندي أنها حذرت والدها من أن النسخة النهائية من البرنامج ستركز على أبرز المواقف، مشيرة إلى أنها اعتادت طبيعة المونتاج في برامج تلفزيون الواقع بحكم خبرتها، بينما لم يتقبل والدها الطريقة التي عُرضت بها بعض الأحداث. ورغم ذلك، أكدت حبها الشديد له ومكانته المهمة في حياتها.

والد براندي جلانفيل يدافع عنها في خلافها مع دينيس ريتشاردز

وعادت العلاقة بين براندي ووالدها إلى التحسن لاحقًا، وظهر دعمه لها علنًا عام 2020، خلال خلافها مع النجمة دينيس ريتشاردز، إحدى نجمات برنامج «The Real Housewives». ونشر جاي مقطع فيديو عبر «إنستجرام» دافع فيه عن ابنته، مؤكدًا أنها ليست كاذبة، في موقف عكس مساندته لها رغم الخلافات السابقة بينهما.

سونيا مورجان تواسي براندي جلانفيل بعد وفاة والدها

وعقب إعلان الوفاة، تلقت براندي رسائل تعزية ومواساة من أصدقائها ومتابعيها، من بينهم سونيا مورجان، نجمة برنامج «The Real Housewives of New York City»، التي أعربت عن حزنها لما تمر به، ووجهت إليها كلمات الدعم والمحبة خلال هذه الفترة الصعبة.

براندي جلانفيل برنامج «The Real Housewives of Beverly Hills» وفاة والد براندي جلانفيل

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