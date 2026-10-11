مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب يفتح باب المشاركة في دورته الثالثة

أعلن مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، عن بدء استقبال الأفلام للمشاركة في مسابقات دورته الثالثة المقرر إقامتها في العاصمة العراقية بغداد ، للمدة من الخامس وحتى العاشر من شهر أبريل المقبل .

ودعا المهرجان، صنّاع الأفلام الشباب من العراق والوطن العربي، ومختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم والمشاركة في هذا الحدث السينمائي الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد المبرقع رئيس المهرجان، أن الدورة الثالثة التي تقام تحت شعار (السينما تصنع الحوار) بدأت باستقبال الأفلام اعتباراً من الآن ويستمر التسجيل لغاية 31 ديسمبر 2026 ويشمل جميع فئات الأفلام التي تستهدفها مسابقات المهرجان بما فيها الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية القصيرة وأفلام التحريك (الأنيميشن) لإتاحة الفرصة أمام المواهب السينمائية الشابة لتقديم تجاربها الإبداعية والتنافس على جوائز الدورة الجديدة.

وأضاف أن الدورة الثالثة تتضمن ثماني مسابقات سينمائية تقدم ثماني جوائز لأفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم عراقي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالإضافة لجوائز أفضل ممثلة ، وممثل وأفضل تصوير وأفضل سيناريو في إطار سعي المهرجان إلى اكتشاف الطاقات الواعدة وتشجيع الإنتاج السينمائي الشبابي وفتح آفاق جديدة أمام المخرجين وصنّاع الأفلام للتواصل وتبادل الخبرات مع التجارب السينمائية العربية والدولية.

كما تشهد الدورة تكريم اثنين من أبرز الفنانين العرب الذين عملوا مع الشباب في أفلامهم وأسهموا في دعم صناعة السينما في العالم العربي والعراق تقديراً لدورهم الفني وإسهاماتهم في مساندة المواهب الجديدة وتعزيز حضور الأجيال الشابة في المشهد السينمائي.

وأكد المهرجان ترحيبه بالأفلام وصنّاعها من جميع أنحاء العالم انطلاقاً من إيمانه بأن السينما لغة إنسانية عابرة للحدود وبأن دعم الشباب السينمائيين يمثل استثماراً في مستقبل الثقافة والإبداع وفرصة لتقديم رؤى جديدة تعكس قضايا المجتمعات وتطلعات أجيالها.

ودعا المهرجان المخرجين والمنتجين وصنّاع الأفلام إلى التسجيل وتقديم أعمالهم عبر ملء استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي (www.iiyff.org).

ويمثل تنظيم الدورة الثالثة امتداداً لمسيرة المهرجان في دعم سينما الشباب وتعزيز حضور السينما العراقية على المستوى الدولي وترسيخ مكانة بغداد فضاءً للإبداع والتبادل الثقافي والحوار بين السينمائيين من مختلف البلدان.