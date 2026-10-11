قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر.. وصبر مصر أمام تعنت إثيوبيا «نفد»
جمال عبد الحميد: الزمالك كان له ضربة جزاء.. ولميس الحديدي ترد: كل مرة هنقول الحكم؟!
عمرو موسى: تطورات المنطقة تؤثر في حياة المصريين.. وضرورة التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات
هل كان الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي؟.. جهاد جريشة يحسم الجدل
مصطفى بكري: أمريكا كانت اكثر حسما في التعامل مع الإخوان منذ يناير 2026
محمد فاروق يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك
مصطفى بكري: الأجهزة الأمنية في أوروبا تعلم عناصر الإخوان ومصادر تمويلهم
تراجع طفيف في أسعار الذهب ختام التعاملات .. وعيار 21 بـ6185 جنيها
توفيق ربنا كان معايا.. أول تعليق من محمد هاني بعد هدفه في الزمالك
أحمد موسى يشيد باستجابة محافظ قنا لشكوى عامل بسوق نجع حمادي
معتمد جمال: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وأعتذر للجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب يفتح باب المشاركة في دورته الثالثة

مهرجان العراق السينمائي الدولي
مهرجان العراق السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، عن بدء استقبال الأفلام للمشاركة في مسابقات دورته الثالثة المقرر إقامتها في العاصمة العراقية بغداد ، للمدة من الخامس وحتى العاشر من شهر أبريل المقبل .

ودعا المهرجان، صنّاع الأفلام الشباب من العراق والوطن العربي، ومختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم والمشاركة في هذا الحدث السينمائي الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد المبرقع رئيس المهرجان، أن الدورة الثالثة التي تقام تحت شعار (السينما تصنع الحوار) بدأت باستقبال الأفلام اعتباراً من الآن ويستمر التسجيل لغاية 31 ديسمبر 2026 ويشمل جميع فئات الأفلام التي تستهدفها مسابقات المهرجان بما فيها الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية القصيرة وأفلام التحريك (الأنيميشن) لإتاحة الفرصة أمام المواهب السينمائية الشابة لتقديم تجاربها الإبداعية والتنافس على جوائز الدورة الجديدة.

وأضاف أن الدورة الثالثة تتضمن ثماني مسابقات سينمائية تقدم ثماني جوائز لأفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم عراقي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالإضافة لجوائز أفضل ممثلة ، وممثل وأفضل تصوير وأفضل سيناريو في إطار سعي المهرجان إلى اكتشاف الطاقات الواعدة وتشجيع الإنتاج السينمائي الشبابي وفتح آفاق جديدة أمام المخرجين وصنّاع الأفلام للتواصل وتبادل الخبرات مع التجارب السينمائية العربية والدولية.

كما تشهد الدورة تكريم اثنين من أبرز الفنانين العرب الذين عملوا مع الشباب في أفلامهم وأسهموا في دعم صناعة السينما في العالم العربي والعراق تقديراً لدورهم الفني وإسهاماتهم في مساندة المواهب الجديدة وتعزيز حضور الأجيال الشابة في المشهد السينمائي.

وأكد المهرجان ترحيبه بالأفلام وصنّاعها من جميع أنحاء العالم انطلاقاً من إيمانه بأن السينما لغة إنسانية عابرة للحدود وبأن دعم الشباب السينمائيين يمثل استثماراً في مستقبل الثقافة والإبداع وفرصة لتقديم رؤى جديدة تعكس قضايا المجتمعات وتطلعات أجيالها.

ودعا المهرجان المخرجين والمنتجين وصنّاع الأفلام إلى التسجيل وتقديم أعمالهم عبر ملء استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي (www.iiyff.org).  
ويمثل تنظيم الدورة الثالثة امتداداً لمسيرة المهرجان في دعم سينما الشباب وتعزيز حضور السينما العراقية على المستوى الدولي وترسيخ مكانة بغداد فضاءً للإبداع والتبادل الثقافي والحوار بين السينمائيين من مختلف البلدان.

مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب أحمد المبرقع فعاليات مهرجان العراق السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

الدعاء

دعاء آخر ليلة من ربيع الآخر.. كلمات مستجابة تضرع بها إلى ربك

الإحرام

حكم طهارة ملابس الإحرام إذا وقع عليها دم؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

المزيد