أماني التونسي بعد تكريمها من المركز الكاثوليكي المصري للسينما: شكراً للأب بطرس دانيال

أعربت السيناريست أماني التونسي عن سعادتها البالغة بتكريمها من المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مؤكدة اعتزازها بهذه اللحظة المميزة التي تحمل لها الكثير من مشاعر الفخر والامتنان، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وشاركت أماني التونسي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من تكريمها، معبرة عن فرحتها بهذا التقدير، موجهة رسالة شكر إلى جميع القائمين على المهرجان، تقديرا لجهودهم واهتمامهم بتكريم المبدعين.

وكتبت أماني التونسي: «ممتنة للحظات تكريمي في المركز الكاثوليكي المصري للسينما، شكرا للقائمين على المهرجان، وأخص بالشكر الأب بطرس دانيال».

وخصت المؤلفة أماني التونسي الأب بطرس دانيال بالشكر والتقدير، في رسالة عكست مشاعر الامتنان والسعادة التي عاشتها خلال تكريمها، واعتزازها بهذه اللفتة التي تمثل تقديرا لمسيرتها في مجال التأليف والكتابة الفنية.

ويأتي تكريم أماني التونسي من المركز الكاثوليكي المصري للسينما ليضيف لحظة مميزة إلى مشوارها الفني، في ظل اهتمام المركز بتقدير أصحاب الإسهامات الإبداعية في المجال الفني.