من الاعتذارات إلى انطلاق التصوير.. تغييرات جديدة في أبطال مسلسل عشماوي

شهد مسلسل «عشماوي» بطولة محمد رمضان تغييرات في فريق العمل خلال الفترة الماضية، بعد اعتذار عدد من الأسماء عن المشاركة، من بينهم مي عمر وغادة عبد الرازق، إلى جانب اعتذار المؤلف أحمد مراد عن استكمال المشروع.

ومع انطلاق التصوير استعدادًا لعرضه في رمضان 2027، بدأت تتضح ملامح القائمة الجديدة للأبطال، مع انضمام يسرا اللوزي وظهور يوسف رأفت ضمن أحداث المسلسل.

يسرا اللوزي تحل محل مي عمر.. ويوسف رأفت ينضم للأبطال

جاء انضمام يسرا اللوزي إلى المسلسل بعد اعتذار مي عمر بسبب ارتباطها بتصوير مسلسل «حليمة جبران»، لتقدم اللوزي شخصية صابرين، زوجة الشخصية التي يجسدها محمد رمضان.

كما يشارك الفنان الشاب يوسف رأفت في العمل، إذ يجسد شخصية شقيق محمد رمضان ضمن الأحداث، وفقًا لما نُشر عن دوره، فيما كشفت الفنانة ميمي جمال عن مشاركتها في المسلسل، موضحة أنها تقدم شخصية والدة يسرا اللوزي.

وتضم قائمة المشاركين المعلنة عددًا من الفنانين، من بينهم محمد رمضان، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، وعصام السقا، إلى جانب يوسف رأفت وميمي جمال، مع استمرار الكشف عن تفاصيل الشخصيات تباعًا.

قصة مسلسل «عشماوي»

تدور أحداث المسلسل حول «خليفة»، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، وهو أب لثلاث بنات يعيش حياة هادئة، قبل أن تقلب أزمة عائلية مفاجئة حياته رأسًا على عقب.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، وسط أزمات واختبارات صعبة تدفع الأحداث إلى مسار من التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق العمل قبل رمضان 2027

بدأت التغييرات باعتذار المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة المسلسل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى بيتر ميمي إخراج العمل.

كما اعتذرت غادة عبد الرازق عن المشاركة بعد ارتباطها بأعمال أخرى، ثم لحقت بها مي عمر بسبب تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد. وشهد العمل أيضًا تعثر المفاوضات بشأن مشاركة خالد الصاوي، وفقًا لتقارير صحفية تناولت التحضيرات.