سر عدم حضور أسيل عمران مهرجان الجونة

اعتذرت الفنانة أسيل عمران عن حضور مهرجان الجونة السينمائي بسبب الأحداث المؤسفة بالسعودية، لتغيب عن ندوة “اختيار الممثل.. من يصنع فن الأداء؟”.

وقد حلت بدلا من أسيل عمران بالندوة سارة طيبة.

شهدت ندوة «اختيارات الممثل.. من يصنع الأداء؟»، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي حضورا جماهيريا كبيرا، وكشف الحضور عن كواليس اختيار الفنانين لأدوارهم، والعوامل التي تتحكم في قراراتهم الفنية، ودور المخرج في بناء الشخصيات وتطويرها، إلى جانب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اختيارات الممثلين.

وشارك في الندوة الفنانون أمير المصري، وأمينة خليل، وسلمى أبو ضيف، وياسمينا العبد، والكاتبة والممثلة سارة طيبة، حيث استعرضوا تجاربهم الفنية، وكشفوا عن رؤيتهم لطبيعة العلاقة بين الممثل والمخرج والكاتب، وأهمية الثقة والتجربة في تقديم أداء مختلف.

أمير المصري: أبحث عن أدوار جديدة وأحاول فهم دوافع كل شخصية

أكد أمير المصري حرصه على التنوع في اختياراته الفنية والابتعاد عن تكرار نفسه، كاشفا عن تجربته في مسلسل جديد يقدم فيه شخصية مختلفة، ومن المقرر عرضه قريبا.

وقال: «بحاول دايما أقدم دور جديد ومكررش نفسي. خلصت مسلسل كنت فيه الوحيد اللي مش إنجليزي، وبقدم شخصية إيجابية، واقترحت عليهم إن الشخصية تكون نصها مصري. قلت لهم: ليه متخلوش الشخص ده نصه مصري؟ أنا مش إنجليزي زيكم، ورحبوا بالفكرة، وبدأنا نبني الشخصية من جديد، لأنها بطل ضمن الحكاية».

وتحدث عن اختلاف طبيعة العمل بين مصر والخارج، موضحا أن صناع الفن في مصر يتمتعون بشغف كبير، وغالبا ما يتولى الفرد أكثر من مهمة لمساعدة العمل على الخروج إلى النور، حتى لو تطلب الأمر تقديم مجهود إضافي دون مقابل.

وأضاف أن نظام العمل في الخارج يعتمد على توزيع أكثر تحديدا للمسؤوليات، إذ يلتزم كل شخص بمهامه، وهو ما يجعل آليات الإنتاج مختلفة عن التجربة المصرية التي قد تتسم أحيانا بالعشوائية.

وتطرق أمير المصري إلى تعاونه مع المخرج هادي الباجوري، مشيرا إلى أنه انتهى من تصوير مسلسل يجمعه بالفنانة ياسمينا العبد، وأشاد بمنح المخرج مساحة واسعة للتجربة والاكتشاف.

وقال: «نادر لما تلاقي مخرج يديك المساحة بالشكل ده. هادي مخرج بيؤمن بالتجربة والاكتشاف، ومش داخل الشغل بمنطق إنه فاهم كل حاجة، لكنه بيسيب مساحة للممثل إنه يجرب ويكتشف، وده في رأيي معنى القائد الحقيقي».

وأوضح أن الإمكانات الإنتاجية تؤثر في استعداد الممثلين لأدوارهم، قائلا إن الميزانيات المتاحة في الخارج تسمح بفترات تدريب أطول، مشيرا إلى أنه تدرب لمدة خمسة أسابيع استعدادا لفيلم «العملاق»، كما استعان بطبيب متخصص في الإدمان لفهم تفاصيل إحدى الشخصيات التي قدمها في عمل مع هادي الباجوري.

وشدد أمير المصري على ضرورة فهم دوافع الشخصية قبل تجسيدها، حتى لو كانت أفعالها تتعارض مع قناعات الممثل الشخصية.

وقال: «الممثل زي المحامي، حتى لو مش طايق الشخصية اللي بيقدمها، لازم يفهم هي بتعمل كده ليه. لازم أفهم دوافع الشخصية، حتى لو بقدم دور قاتل أو سفاح، وأعرف إيه اللي وصلها إنها تعمل كده. مش مطلوب مني أحكم على الشخصية، لكن أفهمها وأعرف أقدمها بشكل مقنع».