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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جائزة جديدة لدعم واكتشاف المواهب الأدبية

أرشيفية
أرشيفية
صدى البلد

أعلنت مؤسسة صُواع للثقافة والفنون إطلاق الدورة الأولى من «جائزة صُواع للإبداع العربي»، التي تستهدف اكتشاف المواهب ودعم الكتّاب والباحثين، إلى جانب نشر الأعمال الفائزة والمتميزة.

وبدأ استقبال المشاركات في 6 أكتوبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وفق الشروط والضوابط المعلنة لكل فرع.

وتخصص الجائزة دورتها الأولى للاحتفاء بمصر؛ إذ يتناول موضوع المسابقة الشعرية مصرَ من زوايا إبداعية مختلفة، عبر فروع القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر.

كما يحمل فرع البحث العلمي عنوان «أثر الثقافة المصرية في المجتمعات العربية»، مع إتاحة تناوله في مجالات الأدب والنقد والدراسات الثقافية وعلم الاجتماع والتاريخ واللغة والمسرح والصحافة والفكر والفنون وغيرها.

أما فرع الرواية، فموضوعه مفتوح، وتُقيّم الأعمال المشاركة وفق قيمتها الأدبية والفنية، وتماسك بنائها، ومستوى لغتها، وقدرتها على تقديم تجربة إنسانية وإبداعية متميزة.

وتبلغ قيمة الجوائز في كل فرع ألف دولار أمريكي للمركز الأول، و700 دولار للمركز الثاني، و500 دولار للمركز الثالث. كما تتولى مؤسسة صُواع نشر الأعمال الفائزة، وإصدار ثلاثة دواوين تضم القصائد الفائزة والمختارة في فروع الشعر الثلاثة.

وتسعى الجائزة إلى تأسيس منصة ثقافية عربية تضع جودة النص والموهبة في مقدمة معاييرها، وتمنح المبدعين فرصة عادلة للوصول إلى القراء. وتحمل الجائزة هوية مصرية وانفتاحًا عربيًا، على أن تنتقل دوراتها المقبلة بين البلدان العربية، بحيث يخصص كل موسم للاحتفاء ببلد عربي يختاره جمهور الثقافة ومحبو الأدب عبر التصويت.

وقال الدكتور محمد القشلان، مؤسس صُواع، إن الجائزة تنطلق من إيمان بأن دعم المبدعين ينبغي أن يتحول إلى مشروع مؤسسي يكتشف المواهب ويمنحها فرصة عادلة للوصول إلى القارئ العربي، مؤكدًا أن مصر، بما تمثله من منارة للفكر والثقافة العربية، جديرة بدور رئيسي في دعم الثقافة ورعاية المبدعين.

وتأتي الجائزة ضمن مشروع ثقافي أوسع يشمل دارًا للنشر، ومجلة سنوية، وبرامج وفعاليات وندوات ثقافية وفكرية، ومنصات للحوار والنقد والبحث العلمي.

للاطلاع على الشروط الكاملة:
www.suwaaegypt.com

للتواصل:
[email protected]

مؤسسة صُواع للثقافة والفنون صُواع للثقافة والفنون صُواع للثقافة والفنون إطلاق الدورة الأولى جائزة صُواع للإبداع العربي دعم الكتّاب والباحثين

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